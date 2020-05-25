認藏有汽油彈錘仔　年輕廚師判囚12個月

張晉劻事發至今被拘押已7個月，終被法庭判監12個月。

年輕廚師於去年10月31日晚上，大批黑衣人聚集於深水埗白楊街附近期間，遭搜出汽油彈和錘仔。他早前承認參與非法集結、在公眾地方管有攻擊性武器和管有物品意圖毀壞財物3罪，今早（25日）在西九龍法院被判監禁12個月。

辯方律師今日進一步求情，指感化官對20歲被告張晉劻的評價正面。被告因對特首感到失望，過往亦有參與過其他合法集會，今次犯案實有違他本性，他已深切悔意。而他被捕後還押至今已7個月，已明白要以合法方式表達意見，他對事件令家人擔心亦感到悔咎，冀法庭輕判，讓他盡早與家人團聚，重過新生活。

辯方又指，涉案的汽油彈是在場人士交給被告，而非被告有預謀帶到現場，汽油彈內只有8毫升的易燃液體，案中亦只涉及一支汽油彈，案情並非同類案件中最嚴重。

裁判官表示，被告年齡低於21歲，以他所犯控罪，除了判監或判入一些懲教中心外，別無其他選擇，但他已被還押一段時間，若判入懲教中心，還押的日子不會從刑期中扣減，此舉對被告頗不公平，因此判監較為適合。

裁判官考慮到案情及辯方求情，而被告除認罪外無其他減刑因素，判他3項控罪共監禁12個月。