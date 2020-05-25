保就業首日開放即申請　旅社考慮重聘離職員工

全港僱主及自僱人士今日起，可申請保就業計劃第一期資助。(黃仲民攝)

全港僱主及自僱人士今(25日)起，可申請保就業計劃第一期資助，申請期為3周。旅遊業界深受新冠肺炎疫情打擊，有企業在計劃首日開放申請即遞交資料，花10分鐘便完成申請。縱橫遊常務董事袁振寧表示，過去數月流失10多名員工，將會重新招聘，以符合計劃規定的員工人數，又會安排停薪留職的員工恢復工作。

該公司人事部職員李嘉宜表示，準備計劃所需文件後，包括商業登記證、銀行戶口等，隨即上網申請計劃，花10分鐘即完成。她指，過去有替公司申請其他防疫抗疫基金的資助，但需書面遞交申請，認為保就業計劃可使用網上申請較順暢及方便。

縱橫遊選擇今年2月作為計算補貼額的基礎，袁振寧解釋，該月是去年12月至今年3月中，最多外遊團的月份，選擇2月可獲最多補貼。他指，3月份員工約200人，目前失去約10名人手，將會重新招聘，並考慮重新聘請已離職的員工，但部分員工已轉行，擔心可能為「湊人數」而聘請不合資歷的人士，出現職位錯配。

袁坦言，有安排員工放無薪假，每月約1星期至1個月不等，按職位而定。另由於沒有旅行團出發，該旅行社有30%負責帶團的員工需停薪留職，袁指申請計劃後會安排他們復工。

另外，袁指出有國家及地區已明言開放入境的日期及將香港剔出疫區名單，包括台灣、泰國等，但實際可出團外遊的時間仍待香港取消回港隔離措施，料今年內難以恢復以往的旅遊常態。

保就業計劃只需完成數個步驟，首先要求僱主一方作出承諾，包括領取補助期間不會裁員，並授權計劃代理人向強積金受託人領取相關資料，其後再填寫僱主名稱、指定月份、強積金受託人資料等。