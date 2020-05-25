初為人母後遭解僱　藝術總監告廣告公司歧視

於廣告公司任職的女高級藝術總監，指稱三年前初為人母，卻在產假後復職不久被辭退。她認為公司乃基於她需要照顧新生兒的家庭崗位而把她解僱，今（25日）由平等機會委員會代表入稟區域法院，要求法庭聲明其前僱主的作為違反《家庭崗位歧視條例》，及下令前僱主向她作出情感及收入損失賠償逾25萬港元。

申索人姓鄭，答辯人是WE COMMUNICATIONS (HONG KONG) COMPANY LIMITED。申索人指稱，她於2012年11月始於答辯人公司工作，任內表現良好。在2017年1月，她初為人母並放產假，到同年3月復工。她表示需在辦公時間於公司內泵人奶，但除了一個在一般工作時間會開放的儲藏室外，她其餘時間卻只能在僅以玻璃牆分隔的空間內進行。

同年6月，申索人的上司更對她說既為人母應該要照顧兒子，而公司被收購後會有改變且工作會變得忙碌，認為她未必能應付新工作，提議她請辭，否則公司將辭退她。其後，另一名經理向她表示其上司是善意與她商量，希望她能工作至8月尾。同年7月，她收到解僱通知。

申索人認為公司是基於她需照顧新生嬰兒的家庭崗位而解僱她，於同年10月向平機會作出投訴。除前述要求外，申索人亦要求法庭下令答辯人支付懲罰性的賠償，並要向申索人發出推薦信。