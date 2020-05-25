港版國安法：邱騰華指黑暴破壞香港安全城巿形象　減旅客訪港意欲

示威者昨再藉反「港版國安法」破壞本港社會安寧，多名議員今早(25日)在立法會經濟發展事務委員會表示，擔心疫情再加上黑暴，令本港旅業難以復甦。商務及經濟發展局長邱騰華表示，昨日發生的社會事件，再令本港出現陰霾，影響旅客訪港意欲。

邱騰華指，旅客要感到香港是安全城市才會來港，而過去一年的暴力事件，令旅客感到不安。對於有議員指警察在尖沙咀旅遊區擲催淚彈，如何重建旅客的信心，邱回應指，如無人犯法，警方毋須執法。

他指，香港正面對疫情及黑暴的雙重夾擊，旅遊業復甦需時，而內地市場亦需有序發展，相信所有市場需要數年時間才能慢慢復甦。

議員陸頌雄批評，「黑暴攬炒重現，以為趕走內地客就好」，惟數字顯示，訪港內地於去年下半年減少4成的同時，其他國家的旅客亦同時錄得大跌幅，趕客行為亦趕走了所有訪港旅客。

在重建旅遊業方面，議員關注何時可以重開邊境口岸，以及於疫情改善後與不同地區啟動雙邊旅遊(或稱旅遊氣泡)，邱指，廣東省地區可以在數星期內商議推行，惟其他國家則要較長時間。

旅遊發展局總幹事程鼎一表示，會先推動本地旅旅，其次才是旅遊氣泡及國際旅遊。程指，旅發局過去數月與其他地方宣傳香港抗疫及控疫的成效，未來兩個月會推出「旅遊‧就在香港」，有萬多個餐飲零售的價惠，向外國旅客展示香港美好的一面，並會推出香港深度遊及賞你遊香港等，而日後會將優惠延伸給其他海外旅客。在疫情好轉後的適當時間，再向海外加強宣傳香港遊。