立會保安執行職務遭起底　工會促私隱署嚴查

立法會內務委員會在月初召開的特別會議，有保安在混亂中受傷，被物件擊中受傷，更有人在網上揚言要將立法會保安員及其家人起底。香港註冊保安導師學會今(25日)召開記招，要求私隱專員公署就起底事宜嚴懲違法人士，又促請相關部門保障保安人員的職業安全。

會長黃輝成慨嘆，現時保安同事成為磨心，甚至出現肢體碰撞。他稱學會400多名會員中，有3名在立法會工作，雖然未有受傷，但學員間對此感到非常擔心。對於早前私隱署專員黃繼兒稱會主動調查事件，黃輝成認為應引用《私隱條例》，任何人士在未經控制或管有資料同意下披露當事人任何資料，最高刑罰需罰款100萬港元及監禁5年，要求落實執行，不要紙上談兵，方可保障保安人員安全。

議員梁美芬表示，近來議會衝突不斷，保安員經常成為「人肉擋箭牌」，稱曾見保安員被黑布捲着腳，差點整個人跌倒，亦有保安員因衝突而頭部受傷。她指，現時保安員受到與警員一樣的遭遇，認為是有人希望令保安員心生恐懼而不執行職務。她指根據《權力及特權條例》，每名立法會人員在會議廳範圍內，均具有警務人員的所有權力和享有警務人員的所有特權。她批評《私隱條例》如無牙老虎，私隱公署應對符合表面證供的個案即時處理，加強刑事調查與檢控，並以行政處罰，才可起阻嚇作用；律政司亦應有行動，申請禁制令，阻止起底資訊繼續流傳。