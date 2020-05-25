網民熱話：擬違規打尖撞正交通警 　司機「縮沙」開車走

有些司機心存僥倖，在馬路作出一些「偷雞」的違規行為，卻忘記執法人員隨時在身邊出現。今日(25日)網上流傳一段片段，有司機在公路上企圖違規轉線期間，一名交通警卻突然出現，司機見狀一度陷進退兩難，最終駛回原來行車線，一走了之，不過網民非常好奇司機最終是否有被檢控。

事發於本月4日傍晚約6時，現場是元朗公路，目擊網民Lam Fai將片段上載Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」。片段開始，一名私家車司機無視地下劃有白線，準備駛出元朗出口，就在此時，一名交通警駕電單車快線駛至，在旁目睹這場面，隨即從快線駛至分隔路口的影線上，靜候私家車前進。

同一時間，心虛的私家車司機亦似乎發現交通警的出現，當機立斷「縮沙」駛回原來行車線，匆匆開車離開。而交通警見狀，亦開車離去。

不少網民都笑稱司機「黑仔」，「咁都畀你撞到」，不過更多人關心司機結果如何，「唔知最後追唔追到？」 目擊網民事後再補充，交通警最後放過對方，未有將對方截停。

網民有話說

Joshua Yip：打尖打到去白線，真係世界級。

Titus Pang 好似足球咁，個波未過一半，都唔計入波！

Lydia Yau 當無嘢...？！

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：