鯉魚門改善計劃拖延逾10年　議員憂攬炒下難批出撥款

議員憂攬炒下，今屆立法會完結前亦難以批出鯉魚門海旁改善計劃的撥款。

政府建議向立法會財務委員申請撥款共2.68億港元，以提升鯉魚門海旁改善計劃的相關工程項目至甲級，加強鯉魚門作為旅遊熱點的吸引力，工程擬於今年第4季展開，並期望於2022年第2季至2024年第4季分階段完成。不過，有議員擔心在議會攬炒的情況下，今年7月財委會未必能批出撥款，至新一屆立法會又要重新討論。

鯉魚門改善計劃優化海濱的擬議工程，包括興建新公眾登岸設施、防波堤、海濱長廊和觀景台，以及美化現有觀景設施等。為方便市民及旅客前往鯉魚門海濱，當局稱，可能將「水上的士」服務延伸至鯉魚門。

議員陳振英指，計劃商討逾10年，惟現時並非適合申請撥款的時間，擔心在現時議會情況下未必可取得撥款，影響工程日後造價。議員盧偉國批評，即使工務小組過計劃，在各種攬炒情況下，財委會亦未必能通過，新一屆又立法會又要重新討論。

建築署工程策劃總監黃德才承認，工程若未能取得撥款，會影響造價計算，但已將造價影響減到最少。土木工程處副處長(海港及土地)黃志斌則指，標書有價格調整機制，若延遲撥款數月，料影響不大。

另外，議員胡志偉關注工程完成後，陸路安排並無改善，遊客只依賴鯉魚門大道前往景點。議員姚思榮則關注停車場的配套設施是否足夠，以及有否要求食肆提升衞生設施，以及增加Wifi覆蓋及QR Code掃描的特色指示牌等。

商務及經濟發展局副局長陳百里回應稱，鯉魚門周邉發展項目合共提供約300個額外車位，周邊有小巴，油塘亦有交通配套可前往。