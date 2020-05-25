選雙糧月領更高資助額　酒類批發商料獲款後毋須裁員

資助僱主出糧的保就業計劃今日(25日)起接受申請，有批發零售業東主隨即花約10分鐘於網上遞交申請表格，認為事前毋須準備大量文件，過程亦方便順暢。東主預計，公司共9名全職員工，可獲24.3萬港元資助額，有助減輕營業壓力，將取消裁減全職員工的決定。

尚藤酒業有限公司東主麥美儀指出，登記前僅須預備商業登記證及銀行月結單等簡單文件，並輸入聯絡人資料，以及授權計劃代理人向強積金受託人領取相關資料，由於公司早已齊備所有資料，毋須自行整理，認為過程順暢方便。她表示，今年1月曾向員工派發雙糧，故選擇以1月作為計算補貼額的基礎，以獲取較高資助額。

麥續指，自疫情爆發後，其位於元朗的店舖生意大受打擊，跌幅高達約8成，只能裁減兼職員工、縮短營業時間節省電費及增強網上銷售等，減輕營運壓力。她表示，近日疫情反覆，尚未知經濟復甦時間，曾打算裁減一名售貨員，改為調派文職員工看舖，料獲批首階段約24.3萬港元資助額後毋須裁員。

身兼香港中小型企業聯合會會長的麥表示，大部分中小企對計劃表示歡迎，認為資助有助其渡過眼前難關。不過，麥指在內地設廠的港商受疫情影響，大批客人陸續叫停或取消訂單，虧損嚴重，不但未能受惠於保就業計劃，亦沒法親身到廠監察貨物品質，部分廠商因而倒閉。麥冀港府未來可局部性開放關口政策，供有工作需要人士在遵守衞生條件的情況下出入境，例如要求提供健康證明，以及限制一周來回2次等。