港版國安法：何君堯指立法時機合適　強調非洪水猛獸

何君堯指現在推行「港版國安法」時機合適且不倉卒，又強調立法有法理基礎。

「港版國安法」勢在必行，更有可能於2個月內完成立法程序，議員何君堯今日(25日)出席一個網台節目時表示，現在推行「港版國安法」時機合適且不倉卒，又強調立法有法理基礎，透過納入《基本法》附件三之全國性法律，再引用《基本法》第18條將其宣布執行，做法符合《基本法》和一國兩制原則，並不存在「僭建」之說。

何指出，推動《基本法》第23條立法的民間團體「23同盟」自2月發起網上聯署，至今已收集逾210萬網上聯署，要求盡快在港落實維護國家安全的法律。何認為，不論23條還是「港版國安法」，都是以維護國家安全為目的，而聯署亦反映設立相關維護國家安全法律具備民意基礎。

至於市民擔心立法將收緊言論集會自由方面，何認為，港人仍享有言論自由，六四晚會亦可如常舉辦，惟市民要知道其發言立論和基礎原則，不要與法律有牴觸，重申「港版國安法」只是針對草案所指的4大範疇(即禁止分裂國家、禁止顛覆國家政權、禁止外部干預、禁止恐怖主義行為)，絕對不是洪水猛獸。