中環海濱3號用地年內招標　為公眾帶來利益設計將加分

備受矚目的中環海濱3號用地將於今年稍後時間招標，發展局將採取「雙信封」形式，即要求發展商以設計和地價兩方面提交建議。該局日前進一步向海濱事務委員會披露更多招標評分準則，指今次並非僅考慮發展商的出價，即有別於以往「價高者得」做法，同時也會考慮項目的設計質素，亦打算首次對外邀請技術顧問，提供意見協助投標小組評審標書。

「雙信封」招標安排是指在設計和地價兩方面評分，比重各佔一半，兩部分共取最高分者才可中標。當局會先完成評審設計建議，再檢視地價建議；若有關地價未達到地政總署定下的底價，該標書將不被接受。

發展局形容中環海濱3號用地位於核心商業區的黃金地段，今次招標安排屬罕有及特別。局方指出評審標書時，發展商提交的標書建議除了要達到發展要求的「硬指標」，如為用地提供25000平方米的公眾休憩用地等；若建議中有直接為公眾帶來利益的設計元素將獲「加分」。

該局舉例指此用地有部分位置高度限制較嚴格，令日後擬建建築物會矮於周遭建築物，若有發展商為上述建築物設計屋頂，並讓市民享用更多公眾休憩用地，料有望「加分」，增加中標機會。

當局亦擬首次從建築及規劃等專業範疇，委任代表擔任技術顧問，協助投標小組評審標書，據悉顧問成員不會直接參與評分，主力負責提供專業意見。