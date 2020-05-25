亞視大埔廠房涉違反地契　香港科技園公司入稟收回地皮

現時已轉型為網絡電視的亞洲電視，被指其違反地契條款，於其廠房從事紡織、借貸及証券投資等業務，負責管理大埔工業邨的香港科技園公司因此於上周五(22日)入稟高院，要求法庭頒令亞視交還位於大埔工業邨的廠房地皮，並向亞視追討累計至今的額外地價約380萬港元及交回地皮前的中間收益。

原告是香港科技園公司，被告是亞洲電視有限公司。入稟狀透露，被告於2005年9月購入涉案的地皮，並與原告簽訂地契文件，被告在使用該地皮時需遵守特定條款，包括只可作電視、影片、多媒體資訊製作及發行用途，否則需每日支付額外地價3721港元，原告亦有權收回地皮。

被告自2016年4月被收回牌照後，不再提供免費電視服務。原告其後派員到訪涉案地皮，發現被告已停止製作節目，遂於2016年7月發律師信，給予被告半年寬限期，但被告於2017年1月表示會支付違反地契額外地價，並會於2017年7月31日前作補救，原告因此未有再派員調查。

不過被告一直沒有支付額外額外地價，之後更成為上市公司亞洲電視控股有限公司的子公司，按該上市公司2019年的年報發現，該公司及其子公司在涉案地皮經營不同業務，除了電視、影片等製作外，還有紡織生意、借貸服務及証券投資等。原告認為被告違反地契條款，故要求被告交還地皮，並向被告追討由2017年8月1日起的額外地價。