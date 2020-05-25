子宮頸癌疫苗愈早接種抗體愈高　醫生：9歲已可以

子宮頸癌是婦女常見第9位癌症，90%個案是由人類乳頭瘤病毒(HPV)引起。HPV亦會引起病變，導致與性器官相關的癌症等，亦會引起生殖器官疣。感染及傳染病專科醫生黃天祐呼籲女性接種HPV疫苗，預防勝於治療，又指9至15歲小童因產生抗體能力較強，建議家長盡早安排子女接種，而男性亦有機會受HPV感染，發生癌前病變，呼籲男性亦積極接種，增加群體免疫力。

黃指，可經由性接觸傳染的HPV，不但是子宮頸癌的主要元兇，亦是肛門癌、陰道癌、陰莖癌等的致病原，更可引起俗稱「椰菜花」的生殖器官濕疣。世界衞生組織倡議為9至14歲女童接種HPV疫苗，及早預防。衞生署已將相關疫苗納入兒童免疫接種計劃，到校為合資格小五及小六女生接種。

至於過了上述年齡的婦女，黃亦建議接種，他強調HPV是經性行為傳染，疫苗的效能與性行為相關，如有多少個性伴侶等。HPV病毒中，有14種屬於高危，受感染後免疫力高人士有機會在半年內自行擊退，否則或會在5至10年引起癌前病變，繼而導致癌症。至於身體上曾出現病毒是否不能再接種疫苗，黃解釋雖然疫苗無法清除已出現的病毒，但仍能為未出現的病毒産生抗體，因此已進行過性行為女士，仍應該接種疫苗。惟疫苗並非靈丹妙藥，只能預防90%患上相關疾病的風險，婦女接種後仍需定期做抹片檢測。

HPV除了會對女性構成健康威脅，男性亦有機會受感染後導致陰莖癌、肛門癌和生殖器官疣。黃表示，研究指出90%男性生殖器官上有HPV病毒，因此男性亦應及早接種，預防自己患病，亦能擴大群體免疫力，保護枕邊人。

他提醒9至15歲小童，因產生抗體的能力較強，只需接種2劑，當中11至12歲產生抗體能力最高，而15歲以上的人則需接種3劑。接種疫苗的人，均需按相關時間，接種其餘劑量，若相隔時間太長，則要由第一針起重新接種。而以前打過2價或4價疫苗的人士，想接種9價疫苗，亦要由重新接苗。他大派定心丸指，再次接種疫苗並不會增加副作用，網上流傳HPV疫苗會致癲的說法，只是誤傳的失實資訊。