涉藏扳手鎅刀意圖作非法用途　裝修商人被起訴

22歲青年聲稱曾經從事裝修工程生意，去年12月在旺角他被警員搜出扳手、鎅刀及萬用刀等工具，被控一項管有工具意圖作非法用途罪，案件今早(25日)在西九龍法院提堂。裁判官應辯方要求，將案件押後至7月8日，讓被告諮詢法律意見，被告續准保釋，但須遵守宵禁令、禁足令及到警署報到等保釋條件。

22歲被告蔡浩天，報稱商人，他被控於去年12月1日在旺角西洋菜南街55號外，管有一些適合作非法用途的工具，即一支扳手、一把鎅刀及一把萬用刀，意圖將其作非法用途使用。

辯方透露，被告曾是裝修工程商人，但今年1月他被法庭頒令破產，之後轉行在旺角一間茶餐廳工作，要半夜才放工，故希望由凌晨兩點開始守宵禁。

裁判官指案發時間為晚上11時，「（宵禁令）兩點先開始無乜意義」，並詢問被告可否跟同事調更。辯方重申被告是家中經濟支柱，他自己也不想再牽涉其他案件遭還押而失去收入來源，故他重犯機會極低。

最終被告稱可安排提早至晚上十時半放工，裁判官遂准他保釋，每晚12時至翌晨6時守宵禁令，亦不得離港及踏足案發附近的範圍。