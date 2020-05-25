涉詐騙招聘介紹獎金1.3萬元　廉署起訴成衣公司兩前高層

廉政公署今日(25日)落案起訴一名成衣貿易公司前總經理及該公司一名設計師，控告他們涉嫌就介紹2名應徵者到該公司任職，詐騙介紹獎金共1.3萬港元，2名被告已獲准保釋，將於本周三(27日)在西九龍裁判法院答辯。

陳穎欣(39歲)，南洋針織廠有限公司(南洋針織廠)前總經理；及楊玉鳳(38歲)，南洋針織廠高級設計師，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。陳穎欣另被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

陳穎欣任職的南洋針織廠從事成衣貿易。她是該公司設計及發展部高級設計師楊玉鳳以及一名助理經理的直屬上司。

南洋針織廠推行介紹獎金計劃，向公司職員發放3000港元或5000港元，作為介紹應徵者而最終獲聘的獎金。自2017年10月起，每宗介紹的獎金，按入職者的職位級別而上調至5000港元或1萬港元。有關介紹計劃並不適用於由經理或以上級別職員提出的介紹。

串謀控罪指陳穎欣及楊玉鳳涉嫌於2016年5月某日至10月27日期間，一同串謀詐騙南洋針織廠，不誠實地向該公司偽稱，楊玉鳳介紹該上述助理經理到南洋針織廠任職，從而誘使該公司向楊玉鳳支付介紹獎金3000港元。

陳穎欣亦被控涉嫌於2018年9月某日至12月28日期間，向南洋針織廠偽稱該上述助理經理，介紹一名部門經理到該公司任職，並意圖詐騙而誘使南洋針織廠向該助理經理支付介紹獎金1萬港元，而導致陳穎欣獲得利益，或南洋針織廠蒙受不利。南洋針織廠在廉署調查案件期間提供全面協助。