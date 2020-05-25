走塑禁即棄餐具研究將完成　惟政府無實施時間表

政府最快今年下半年就塑膠飲料容器生產者責任計劃的具體方案諮詢公眾，包括透過提供經濟誘因，鼓勵市民回收廢塑膠飲料容器。另外，今年底亦會完成管制或禁用即棄塑膠餐具的可行性，但兩者暫未有具體的實施時間表。

環境事務委員會今午(25日)舉行會議，多名議員均關注廢塑膠的問題，指膠袋徵費實施初期見成效，但近年棄置到堆填區的數量又回升，政府會否考慮全面禁止使用膠袋。環境局局長黃錦星表示，未來的諮詢會收緊豁免使用膠袋的範圍，又指亞洲城市亦未能全面禁用膠袋，故應從減少使用角度看。至於推出膠樽回收機，則要有誘因才能吸引市民參與，另亦會推出生產者責任制。

議員謝偉銓指支持走塑，但指膠袋棄置量回升，10年才檢視並不理想，政府應設立指標檢視整體固體廢物最新情況，進行量化。黃錦星指各國會禁止廢膠出口，政府亦會檢視廢紙、廚餘及塑膠數量等。

環保署助理署長(環保法規管理)黃耀光指，根據《巴塞爾公約》締約除17隻膠外，其他廢塑膠出口均受規管，環保署會將之納入發牌制度內，已與海關商討增加抽櫃數量，現時每年抽檢貨櫃1270多個。對於一些未能提供確實回收場處理的廢塑貨櫃，會退回來源地。

會上議員關注微膠粒污染海洋的問題，議員何俊賢批評政府對海上事故的應變不足，污染海洋永遠是無頭公案，對漁民造成影響，質疑政府有否機制跟進，又如漏油事件，漁民亦無法索償。黃錦星指2012年有貨船的貨櫃墮海造成膠粒污染事件，因涉及內地船隻，已與內地已建立通報機制，並與涉事方達成賠償，但按國際常規，不能透露協議內容。