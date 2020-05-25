香港眾志涉賣違規口罩　海關拘副主席鄭家朗

香港眾志被揭發涉賣違規口罩。香港海關接獲舉報，指有網上商戶透過餐廳食肆供應一款附有「NOT MADE IN CHINA」、「ASTM Level 1」、「BFE95%」、「Fluid Resistance」及「PFE95%」標示的外科口罩，懷疑附有虛假產地及效能聲稱，經調查後於本月22日拘捕24歲的香港眾志常委梁延豐，至今日(25日)再拘捕該政團副主席鄭家朗，他已保釋候查，案件仍在調查中。

海關表示，早前接獲相關舉報後展開調查，過程中，涉案商戶經多番要求下，一直未能對所供應外科口罩的標示聲稱提供證明，因而涉嫌違反《商品說明條例》。

對於有人惡意誣衊海關，指稱對案中商戶所採取的執法行動為「政治打壓」，海關強烈譴責有關失實指控。海關強調自今年1月起已展開「守護者」行動，以確保市面出售的防疫產品符合法例規定，並就涉嫌違規產品採取即時公布的方式提醒市民，以保障公眾利益。海關會繼續有關行動，如發現任何涉嫌違規情況，必定果斷執法。

香港眾志今午發聲明，指海關以觸犯《商品說明條例》為由，先後拘捕香港眾志常委梁延豐及副主席鄭家朗；又指如今疫情紓緩，在證實其口罩含菌量符合標準後，政權依然引用《商品說明條例》再度採取拘捕行，反映中共威權之下，連民間抗疫自救亦能成為罪名。

事件中，海關早前檢獲的口罩，包裝盒印有「香港眾志」字樣，並與香港眾志在網上售賣的口罩包裝一模一樣。海關將試購所得樣本送往化驗所作含菌量測試，測試結果雖證實樣本符合含菌量標準，惟該商戶一直未能提供認證，證明相關口罩符合所作的標示聲稱。海關當日採取行動，搜查該商戶位於新蒲崗註冊地址，檢獲935盒、每盒30片裝、共32725片涉違規外科口罩，市值約93500港元。