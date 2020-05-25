三文治食物中毒個案再多65人中招　15人需入院

衞生防護中心再確認有65人涉及懷疑食物中毒個案。

衞生署衞生防護中心於上周四及五(21及22日)公布兩宗懷疑涉及荃灣南豐中心1樓、「洪家手作洪瑞珍三明治」購買的三文治的食物中毒個案，今(25日)再有與進食有關三文治的26個新增群組，涉及25男40女，年齡介乎1至64歲。所有受影響人士目前情況穩定，防護中心正繼續調查。

涉事患者進食有關三文治後，約2至30小時後先後出現腸胃炎病徵，包括腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等。當中54人曾經求醫，其中15人需入院接受治療。

另外，截至今午4時，防護中心共確認37個相關的懷疑食物中毒個案群組，涉及93人。化驗結果顯示當中一名受影響人士的糞便樣本對D組沙門氏菌呈陽性反應。

事件發生後，台灣知名三文治商戶「洪瑞珍」公司於上周五表示，香港的「洪家手作」與洪瑞珍完全無關，澄清在台灣及香港以「洪家手作洪瑞珍三明治」或「洪家手作洪瑞珍二代店」為名開設的店舖，皆是仿冒洪瑞珍品牌，又指該公司於去年10月曾發出聲明澄清並已提起訴，追訴法律責任，惟法律程序冗長，在法律判還公道前，只能任其以諸多不實言論混淆消費者。