連續47天無新增確診個案　長者及未成年等4類人士可預約檢測

澳門連續47天沒有新增新冠肺炎個案，山頂醫院醫務主任羅奕龍今(25日)表示，所有患者已康復出院，仍有5人接受康復期隔離。衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，昨日(24)新增13人需要醫學觀察，當中有8人是澳門居民，累計需接受醫學觀察的入境人士為4535人。當局又指，現階段出入境政策暫沒有特別調整，若有調整會適時公布。

旅遊局執照及監察廳廳長陳露表示，在皇庭海景酒店醫學觀察的人士共222人，當中包括23名外僱，131名澳門居民和68名旅客。

另外，羅指出4類人士，即65歲或以上長者、18歲或以下人士、持殘疾證及持特殊病患護理證人士，即日起可於網上預約核酸檢測，除可選擇到氹仔碼頭檢查站外，亦可到山頂醫院病毒核酸檢查站作核檢，即原兒童綜合評估中心的地點，服務時間為每日的早上9時至下午5時。有關服務已開通網上電子支付系統，市民可使用澳門銀包(MPAY)支付，當局亦正與其他機構溝通，將逐步開放其他支付方式，有消息會公布。

羅續指海外學生放暑假返澳或帶來第三波疫情，形容「無得驚」，因澳門居民回家是其權利，亦歡迎回澳。他又指澳門醫療系統及資源都會準備好應對，同時呼籲所有海外人士回澳前要留意自身身體狀況，如有不適須就地治療。

至於口罩指引的調整，梁亦好表示不同地方指引改變主要針對低風險地區，在戶外、人流稀少的地方，確保到人與人之間有足夠距離，便可不戴口罩，澳門也會朝著這個方向去做，具體指引則有待公布。