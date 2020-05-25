懲教助理疑向探監者索鵝髀　同時被控收燒鴨

懲教署前一級懲教助理於去年農曆新年期間，涉嫌向一名到壁屋懲教所探監的囚犯母親索取一隻燒鵝髀，之後更涉嫌收受對方一隻燒鴨。涉案懲教助理否認訂明人員索取利益及收受利益兩罪，案件今（25日）在觀塘法院開審。涉案的囚犯母親以特赦證人身份出庭作供，她指探監時「肥sir（被告）笑咪咪搵我要燒鵝髀。」後來因被告多次催促，適逢年初二她丈夫工作的燒味店沒有燒鵝賣，遂改為贈送被告一隻燒鴨。惟辯方指被告是要燒鵝髀只是開玩笑，他亦沒有私取燒鴨，而是照規矩處理掉。

被告尹志亮（55歲）報稱退休人士，但仍居住在荔枝角收押所初級職員宿舍，案發時他是壁屋懲教所探訪組主管，負責監察及接待探訪壁屋囚犯的訪客。

控罪指尹身為訂明人員，於2018年2月15日（年卅晚）向朱妙雲索取一隻燒鵝髀；尹另被控於2018年2月17日（大年初二）從朱接受一隻燒鴨。

控方傳召朱妙雲作供，她獲免予起訴書以頂證被告。朱是印尼華僑，自兒子於2017年5月入獄後便每天到壁屋探望他，故認識被告。

朱指，被告知道她丈夫在燒味店打工後，便三番四次向她索取燒鵝髀，她初時認為被告開玩笑，並反問被告「我俾燒鵝髀你，有無問題？」被告即笑而不語。直至大年初二，她送贈被告一隻燒鴨，被告抱拳恭喜並將鴨收下。

盤問時，朱同意辯方指被告是在同事和其他探監人士都在場的情況下，開口向朱要燒鵝髀。辯方再指，燒鴨不屬懲教署認可交來物品，不可以帶進探望室，故被告見朱放下燒鴨時，已表示：「我幫你擺埋一邊先，我哋公務員唔收得，一係你拎走，一係我扔咗去。」惟朱稱被告沒有說這番話。

聆訊未完今續。