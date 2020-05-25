律敦治醫院行政樓密碼疑外洩　院方報警調查

有網民昨日(24日)在銅鑼灣及灣仔一帶發起反國歌法遊行，大批市民響應號召出席。據了解，有人昨在未經准許下，於網上公開律敦治醫院行政樓的密碼，稱可讓有需要的「手足」入內「避一避」。醫院管理局港島東醫院聯網總監陸志聰表示，他昨日傍晚得悉事件，已立即安排保安員在各出入口駐守，並已於今早完成更改密碼設定，至今未有接獲任何發現閒雜人等及失竊的報告。

網上昨日流傳有人在未經准許下，於社交媒體上公開醫院行政樓密碼。陸志聰向東網記者證實事件，他指他在昨日傍晚6時許得悉事件，當時已立即安排保安員在各出入口駐守，職員進入時要向保安員展示職員證，以保障病人、職員及財物安全，院方至今未有接獲任何發現閒雜人等及失竊的報告。

陸解釋，由於該院仍未更換新的保安系統，院方50多台密碼機要逐一人手設定更改密碼，至今午才完成所有密碼機的更改密碼設定，院方已向職員發通告，通知員工出入要檢查職員證。他又說，由於事件涉保安事宜，院方已就事件報警，但他強調，目前未能確定洩露大樓密碼事件是否由該院職員所為，因除職員外，學生、外判公司員工等人士亦知道大樓密碼，如最後證實屬職員所為，會按人事程序處理。