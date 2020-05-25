港大研究揭本港現7宗超級傳播個案　50宗源頭不明

新冠肺炎襲港近半年，港大利用本港患者的流行病學數據作分析，發現截至4月底的1,000多宗確診及疑似個案當中，超過一半患者屬群組個案，估計當中有5至7宗屬「超級傳播」個案，推算近80%本地個案由20%患者傳播，顯示酒吧、餐廳等社交場合，較一般工作環境及家庭中的傳播風險更高，研究已刊登於預印期刊Research Square。

港大醫學院院長梁卓偉及公共衞生學院教授高本恩的研究團隊分析本地新冠肺炎確診患者的數據，截至今年4月底、共1,038宗確診及疑似個案的流行病學數據中，發現逾一半個案、共539宗屬群組個案，來自135個群組。此外，亦有50名確診患者無外遊紀錄，但同時沒有與其他個案有關連，屬零星源頭不明個案。

研究顯示，本港至少有5至7宗「超級傳播」個案，推算近80%本地個案由20%患者傳播，團隊計算出病毒的散布因數數值約為0.45，相較沙士的0.16及中東呼吸綜合症(MERS)的0.26為高，數值愈高，代表確診患者在群組引伸出的二代傳播機會愈低，即新冠肺炎的超級傳播個案較沙士及中東呼吸綜合症為低。

團隊認為，目前防疫政策，包括停課、在家工作、取消大型聚會等，均是有效措施。一些較大型的群組傳播均是經社交活動所感染，反映如酒吧、夜店、餐廳等場所較工作環境及家中更高危，建議政府可關閉高危場所，或要求場所內人士保持適當社交距離。