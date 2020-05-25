中學男教學助理涉非禮兩男生　帶返家補習摸下體

中學教學男助理涉嫌在兩個月內，先後5次在校內及住所非禮兩名中一男生，他否認5項猥褻侵犯罪，案件今（25日）在九龍城法院開審。其中一名事主作供，指被告曾帶他返家補習，期間坐近他摸他下體，又借詞拉筋抓他陽具。

33歲被告馬文煒，被控於2019年5月底某天，在何文田一學校非禮男童X。其餘4項控罪，則指他分別在同年6月某兩天，在其大埔住所非禮X；及在5月底某天，於住所非禮X及男童Y。

事主X透過視像系統作供，指去年5月尾，他獨自坐在學校大堂長櫈上，被告走近撫摸其大腿並觸碰其陽具。另在相若時期，X功課上有困難並要求被告協助，被告帶他返家，期間要X坐在他大腿之間，並觸摸他的陰莖位置。又有一次，X再往被告家中補課，被告聲稱要幫助X拉筋，抬高他雙腿，斷斷續續抓X的下體。

及至去年6月中，X到被告家中玩電腦遊戲，期間X指自己陰莖彎曲，擔心或有問題，被告着X脫下短褲，X拒絕，被告於是隔着短褲掃他下體。X形容每次非禮事件後他都覺得「唔舒服」，回憶起時更覺討厭，暗忖「點解佢（被告）要咁對我」。

X在盤問時，承認在是他要求被告幫他補課，解釋「同佢(被告)friend啲，搵佢無咁尷尬」。他又承認曾向被告訛稱身世可憐，目的是「想馬sir多啲關照」。