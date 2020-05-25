華員會提新方案　建議公務員凍薪3年

公務員薪酬勢調查出爐後，政府華員會(華員會)今早(25日)致函公務員事務局局長聶德權，建議局方及行政會議積極考慮華員會提出的《「3＋3」軟着陸方案》，全體公務員凍薪3年，並給予3項特別安排，與社會共度時艱，華員會暫訂於本周內和聶德權會面。

華員會會長利葵燕表示，該會提出的《「3+3」軟着陸方案》，建議全體公務員由今年度起凍薪3年。利指，雖然有會員及公務員反映他們為抗疫付出很多，而剛公布的薪酬趨勢調查指標亦是正數，不應減薪或凍薪，她表示理解，惟認為社會期望公務員能共度時艱，加上經濟困局有機會令公務員未來數年薪酬調整波動，認為凍薪能平衡多方利益及公務員隊伍的穩定性，亦能避免引起公務員和社會的分化。

方案中又建議政府承諾會於香港經濟回暖復甦後，向公務員補回今年度若依足薪酬趨勢調查指標調整薪酬的差額，並為3年內退休的公務員，尤其是退休金較微薄的中低級公務員，把差額納入其退休金，減輕其退休生活的經濟負擔。

利續指，本港現時經濟不穩，加上社會運動的衝擊，薪酬趨勢調查目前未能全面反映社會情況，故要求由明年起暫停薪酬趨勢調查2年。

有政界人士分析，本港經濟前景不明朗，估計未來薪酬趨勢調查或會出現負數，今次華員會建議凍薪3年及暫停薪酬趨勢調查2年，確是「除笨有精」。