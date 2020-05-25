女子涉咬傷警員圖阻搜查　反指遭警壓至肋骨骨折

警方去年就又一城襲警案到九龍灣一工廈搜查，期間該案疑犯的胞姊涉在大堂圖阻隢搜查，更張口咬警長。涉案女子否認兩項襲警罪，案件今（25日）在觀塘法院開審。遇襲警長作供，當時他嘗試阻止被告離開，糾纏間他失平衡，跟被告雙雙倒地，被告便連續踢他並咬他手臂。惟辯方反指警長倒地時，故意用手肘強壓被告胸口致被告肋骨骨折，她更出現呼吸困難須送院治理。

41歲女被告韋秋盈，報稱無業，被控於去年11月29日，在九龍灣啟興道2號太平洋貿易中心地下大堂內，兩度襲擊執行職務的警務人員，即偵緝警署警長49734。

控方先傳召警員王子勤作供，王稱當天負責看守工廈的某單位以待警方派員搜查，當看見被告出現便查詢其去處，但她未有理會。辯方盤問時，反指當時眾多警員包圍被告和其年邁母親，期間有警員粗魯及不禮貌地對待她們，令她受驚。惟王不認同辯方說法。

而遇襲警長盧嘉昇則供稱，當日他在大堂遇上正欲離開的被告，欲截停查問，期間遭被告襲擊。辯方盤問指，盧與被告倒地時弄傷被告，令她頭撞閘門及臉部被壓。盧不同意辯方說法，並指當時亦沒有了解被告是否有受傷。

聆訊未完今續。