政Whats噏：專責小組督港協暨奧委會　議員斥「圍威喂」

港府近年開始加大對體育界嘅資源投放，惟審計報告早前揭示中國香港體育協會暨奧林匹克委員會(港協暨奧委會)管理不善，赤字喺短短5年間激增16倍，選拔運動員嘅過程亦欠透明，而且好多採購都冇招標報價，雖則政府話會撥錢畀該會成立專責小組，檢視各體育總會嘅運作同內部監管機制，但小組成員都係由該會遴選，令人擔心小組最終變成「自己人查自己人」嘅公關擺設。講到尾，如果港協暨奧委會真係有改革嘅決心，喺各方面提高透明度先喺當務之急。

事緣前年亞運蛙泳比賽項目嘅選手遴選過程被質疑不公平，當時最快紀錄嘅泳手獲報名推薦參加比賽但冇入選，同埋遴選條件至今都冇公開，審計署早前公布嘅報告都有就呢方面提出質疑，又指該會到依家仲未落實廉政公署喺2011年出版有關運動員選拔等嘅《體育總會防貪錦囊》。

立法會政府帳目委員會今日(25日)召開公開聆訊，班議員都主要針對遴選機制嘅透明度去審港協暨奧委會呢筆糊塗賬。雖則港協暨奧委會義務秘書長王敏超話，如果選手不滿遴選結果，可按現行機制透過所屬總會要求覆檢，又設有上訴委員會畀選手提出上訴。

惟有關說法引起多名議員質疑，所謂嘅「上訴委員會」從未接獲任何上訴，又冇上訴程序可以跟隨，令選手根本無從投訴。帳目委員會主席石禮謙都忍唔住點出，港協暨奧委會有關成員與總會成員重疊，會唔會好易造成「圍威喂」嘅情況。

另外，港協暨奧委會盤數搞到一鑊泡，赤字喺短短5年間激增16倍，而好多採購都冇招標報價，令帳目唔清唔楚，難免令人猜測當中係咪涉及利益輸送。

針對港協暨奧委會管理不善嘅問題，民政事務局話自2020至21年度開始會向該會撥一筆為期5年、每年500萬港元嘅限時撥款，以成立一個專責小組檢視各體育總會嘅運作同內部監管機制，包括制訂一套管治守則，檢視各體育總會財政報告及審計機制、運動員遴選及上訴機制等，以提高管治水平及透明度。

雖則王敏超話對專責小組有初步計劃，指會成立由獨立專業人士組成嘅義務督導委員會喎，但人選又喺由港協暨奧委會挑選，其改革嘅決心有幾大實在不無疑問。至於義務督導委員會最終會否淪為一場粉飾太平嘅公關秀，睇嚟大家只可以放長雙眼喇。