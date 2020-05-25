投訴法官個案石沉大海　議員轟司法機構雙重標準

立法會司法及法律事務委員會今午(25日)召開會議，討論有關處理針對法官及司法人員行為的投訴機制。有議員批評，司法機構和法官的投訴很多時都石沉大海，再加上在反修例風波期間有法官參與聯署，斥其行為亦與法官守則不符，批評司法機構在處理有關法官的投訴時雙重標準。

區域法官郭偉健早前處理將軍澳「連儂牆」行人隧道斬人案的判刑時，曾形容被告「情操高尚」而惹起爭議，終審法院馬道立今日發聲明，批評法官公開及發表無必要的政見，或損害法官的形象，而郭暫時不會審理任合涉及類似政治背景的案件。

議員葛珮帆指，過去有不少市民認為反修例案件的判刑有不公，而且當時亦有三名法官以匿名方式接受傳媒訪問，甚至參與反修例的聯署，亦有法官有濃厚政治背景，認為這些行為與法官守則不一致，但未見司法機構有處理。

對於郭偉健的事件，葛認為法官同情被告並非單一事件，批評馬道立在收到有顏色的人士投訴，就處理郭的案件，但卻未處理其他法官的投訴，質疑馬道立雙重標準，是損害司法機構的公信力，亦有黑箱作業之嫌。

事務委員會主席梁美芬質疑，司法機構是否有調查匿名法官接受媒體訪問的事件，認為有必要澄清3名法官是否存在，否則會影響市民對司法機構的觀感。

司法機構政務長劉嫣華回應指，司法機構是以公平公正工作，但又指基於司法獨立的原則，未能處理有關投訴法官審案時所作的決定。她表示，多年來司法機構在收到有關法官的投訴後，均會作出調查和回應。對於郭偉健的事件，她表示因馬道立已作聲明，沒有其他補充，但重申取消聆訊資格是按法官行為指引作出。