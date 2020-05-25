找換店職員遭推落樓梯劫掠　失逾百萬元現金

荔枝角發生巨額現金劫案。今日(25日)晚上7時38分報警，一名男子報警指荔枝角青山道489號香港工業中心B座梯間，被人推跌，令他一度暈厥，甦醒後發現袋內逾100萬港元現金失去。警方接報到場調查，封鎖大廈搜索劫匪，暫無任何發現。

現場消息稱，事主(31歲)為找換店職員，入職超過1年，深得老闆信任。事發前，事主與老闆駕乘私家車前往多處收數。至下午6時許，兩人抵達上址，老闆將私家車停於青山道等候，事主則獨自孭背囊到2樓一間成衣公司取款，他之後獨自離開成衣公司行樓梯落樓，期間被劫。

有人聲稱在暈倒約15分鐘後恢復清醒，發現背囊未失，但盛載的300多萬港幣現金中，有超過100萬元不翼而飛。該些現金為面額500元的「大牛」及1000元的「金牛」，老闆接報後，亦到有關成衣公司一併協助調查，事主沒有受傷。

警方之後翻查大廈及成衣公司「天眼」片段，確認攝下他進入大廈，以及從成衣公司收取款項的全部過程，但暫無發現可疑人士蹤影。警方經初步調查後，將案件暫列行劫調查，由於2人在事發後約1小時始報案求助，且未能解釋原因，不排除另有內情。