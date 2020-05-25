司法機構申請法官開位　議員批難解決積壓聲請個案

司法機構申請增設一個高院上訴法庭法官職位，應付免遣返聲請案件有關的民事上訴。(陳嘉順攝)

立法會司法及法律事務委員會今午(25日)召開會議，討論在司法機構增設一個高等法院上訴法庭法官職位，應付部分入稟上訴法庭與免遣返聲請案件有關的民事上訴，以及開設一個首席行政主任職位，就法庭及辦公室地方使用和法院保安事宜提供管理支援。有議員批評，免遣返聲請個案不停上升情況，但完成處理的案件不多，質疑司法機構需要花多少時間處理，同時亦斥司法機構未能讓公眾有信心可解決案積壓個案。

議員葛珮帆指，免遣返聲請個案對司法機構造成負擔，亦會對本港治安造成影響，認為上訴庭處理宗數有限，又指按一年大約處理300宗個案，在過去增加的個案多達900多宗時，質疑是否需要三年時間才能完成處理。

事務委員會主席梁美芬認為，司法機構應認真探討人手問題，連免遣返聲請的案件也不夠人手處理，形容是蝸牛上樹，對社會非常影響，希望可盡快和正視處理案件。

司法機構政務長劉嫣華指，接收個案是被動性，過去數量的增幅相當大，以方便的形式去編配人手，希望可紓緩輪候和排期的情況，又指現時已在原訟法庭調派法官處理案件，若調派太多會影響原訟庭，故希望可增加法官減低壓力。對於處理案件的速度，她表示，案件排期處理須考慮不同因素，如法庭時間表、律師代表的準備程度等，很難以量化作推算。