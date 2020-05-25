劏房租管小組周四開會討論現況　稍後作實地探訪

「劏房」租務管制研究工作小組將於本周四(28日)召開第二次會議，將討論劏房現時概況，包括審視政府以往就劏房進行的研究及調查，包括《長遠房屋策略》下於2013年就劏房」曾進行的研究、2015年及2016年統計處就劏房的住屋狀況曾進行的主題性統計調查，以及2016年中期人口統計下有關居於劏房人士的主題性報告。會議將為劏房相關的事實、情況及社會方面的研究項目，擬定具體框架及研究範圍，以供顧問跟進。

工作小組亦已同意委聘研究顧問以協助其工作，並已初步擬定3項研究項目，項目1關於劏房相關事實、情況及社會方面。項目2及3分別研究經濟及法律方面。

工作小組會在進行劏房租務管制的可行性研究期間與相關持份者保持溝通和聽取他們的意見，並約見關注團體，亦會到劏房作實地探訪，透過與住戶直接溝通，了解他們所面對的困難，又會舉辦公眾論壇，聆聽市民對有關議題的意見。小組即將委聘顧問作資料整合及工作小組所擬定的議題作研究。運房局目標是在2021年上半年完成該項研究。