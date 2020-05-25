國歌條例草案料審議30小時　料6.4三讀表決

政府將於本周三(27日)將《國歌條例草案》(下稱《國歌法》)提交立法會進行恢復二讀，立法會主席梁君彥預留30小時審議，恢復二讀辯論佔8小時、全體委員會審議階段佔16小時、三讀辯論佔6小時，預計於下月4日的會議上進行三讀表決。

根據立法會文件，由於《國歌法》的條文數目不多，而且大多數條文和修正案之間互有關連，梁君彥決定參考2018年6月審議《廣深港高鐵(一地兩檢)條例草案》的審議安排，將所有條文及修正案進行合併辯論，又指在審議期間，所用的點算法定人數和處理其他程序事宜的時間均會計算在內。

至於修正案方面，早前有12位民主派議員提出合共49項修正案，但只有22項獲批，由5位議員提出，議員陳志全佔最多，有16項；其次是會計界議員梁繼昌，有3項。梁君彥解釋，27項不獲批的修正案是基本上不符合或偏離《國歌法》、或是不符合《議事規則》，當中有21項是主要擬改變或刪除的元素屬《國歌法》基本要素，如獲准提出並通過，會明顯減損條例草案的立法目的，以及改變條例草案的主題。