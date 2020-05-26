雷霆20：警搗越南骰寶賭檔　拘34越南人包括20聲請者

西九龍總區反三合會行動組，昨晚(25日)約9時半，進行代號「雷霆20」（THUNDERBOLT 20）的反罪惡行動，突擊搜查深水埗長沙灣道82號文海樓一樓一目標單位，搗破一個非法賭檔；當場拘捕34人，包括19男15女(24至56歲)，全部為越南人士。7人為非法入境者，20人持「行街紙」，其餘7人持香港身份證。被捕者當中，兩人為主持，一人負責「睇水」，分別涉嫌經營賭博場所及協助經營賭博場所；其餘為賭客，涉嫌在賭博場所內賭博，全部通宵扣查。行動中，亦檢獲約10,000元賭款及一批賭具。

西九龍總區刑事總部鍾雅倫警司表示，被搗破賭檔主要聚賭越南式「骰寶」，賭法類似港式賭「魚蝦蟹」或「大細」。賭法是將啤牌紙的邊角剪掉，賭其開「正」或「反」，此賭法一來可避免賭博時發出明顯聲響，以掩人耳目，與此同時，亦可免除太多賭具及設施。

賭檔運作超過一個月，上址單位面積約500呎，聚賭時全部人席地而坐，而聚賭期間，有兩部安裝在牆上的手機，會長開作攝錄用途，監察整個運作情況。