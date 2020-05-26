修例風波：網民號召周三圍堵立法會　警3500人戒備

立法會將於周三(27日)恢復《國歌條例草案》二讀辯論，另「港版國安法」落實亦如箭在弦，有網民號召於當日包圍立法會，並堵塞主要幹道，企圖癱瘓立法會運作。據知，警方為應對事件，當日部署3500名警力在立法會一帶戒備。有議員坦言已計劃一旦立法會被圍堵，要如何入內開會，又譴責相關行徑野蠻。今日(25日)現場所見，立法會一帶保安明顯加強，外圍布置水馬陣，防止屆時有人衝擊。

有網民號召周三包圍立法會，強調「全民勇武，刻不容緩，反惡歌法，反國安法」，並要阻止建制派議員進入議會，從而阻止法案通過，務求屆時要「50萬人喺立法會前一齊坐低」。另有人發起當日「和你慢駛塞車大行動」，要駕駛者於當日早上開始，在紅隧、東隧 及西隧等3條過海隧道、干諾道西及東區走廊慢駛，務以造成大塞車，拖延警力支援，掩護「金鐘手足」的圍堵行動。

此外，有人打算早於周三凌晨零時便開始「曙光行動」堵路；亦有網民分析指警方在立法會一帶早有部署，依計行事容易被捕，呼籲行動要「各區開花」，「對準唔同地區嘅交通要點、中資、商場佔領」。

據了解，警方會提早於明日(26日)下午至晚上，在不同地方有不同規模的封路措施；周三會部署約3500名警員在政總及立法會一帶應對屆時衝突，包括防暴警、速龍小隊及警犬隊等，另全港各區均配置充足警力，以應付各區隨時出現混亂情況。

議員葛珮帆今日表示，留意到相關網上消息，她與其他議員已擬定數個方案，一旦出現相關的混亂情況，可以用甚麼途徑進入開會。她批評該些擬包圍立法會、阻止議員開會的人士行為野蠻，強調相關行為會觸犯《立法會（權力及特權）條例》。她又指相關人士帶有恐怖主義色彩的行動，破壞社會治安，影響市民大眾。

記者今日到立法會附近一帶視察，可見保安明顯加強，外圍放滿了大型水馬，只有數道閘門供人進出，警方在龍匯道等設有更亭看守，亦有一批警員在附近天橋站崗監視。