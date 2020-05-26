何鴻燊二房子女多涉足賭業

何鴻燊賭業王國龐大，在多名子女中，以二房子女涉足賭業最多，當中何超瓊及何超鳳更成其賭業王國接班人，隨何鴻燊近年先後卸任信德和澳博主席，兩人即接棒而上。

何鴻燊家族的事業版圖，除了賭業，尚有旅遊、地產、航運及空運等等，涉獵甚廣，在港上市的主要企業包括信德、澳博、新濠國際及美高梅中國，總市值逾一千六百億港元。二房長女何超瓊留學返港後，逐步接手家族生意，九五年出任信德執行董事，一七年何鴻燊退任該公司行政主席及執行董事之職，何超瓊就接棒出任信德主席、行政總裁兼董事。

而何超瓊在○七年更與美國美高梅MGM開設澳門美高梅賭場，出任美高梅中國聯席主席及執行董事，身家暴漲。不過，她於一六年減持美高梅中國百分之四點九五股權，涉資逾二十億港元。交易完成後，何超瓊及相關公司持有的美高梅中國股權降至百分之廿二點四九。

至一八年四月，澳博宣布何鴻燊將在周年大會退任主席兼執行董事之職，其職務由二房次女何超鳳接任。加上二房之子何猷龍○六年已出任新濠國際主席兼行政總裁，承繼控股權，二房子女可謂已掌控何鴻燊創立的賭業王國。