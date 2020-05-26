賭王二房瓊纓管教嚴　伴夫活躍社交界

何鴻燊元配德高望重，深受賭王敬愛，但若論影響力，二太藍瓊纓卻有過之而無不及，她在妙齡之年毅然下嫁較她年長十一年的有婦之夫何鴻燊，被指「入得廚房、出得廳堂」，婚後相夫教女，又活躍於社交界，為何鴻燊面上貼金。

出身軍人世家的藍瓊纓，家世顯赫，祖父官拜少將，其父藍建儀亦一生戎馬，曾為國民黨騎兵大隊長。抗日戰爭勝利後，年幼的藍瓊纓隨父親在廣州定居，至一九四九年才來港居住。藍瓊纓就在香港遇上她生命中最重要的男人——何鴻燊。

當年何鴻燊回香港發展地產，機緣下認識了青春可人的藍瓊纓，一位是風流英俊的成熟男士，另一位則是著名的小美人，二人背着何的元配黎婉華交往，直至五七年何鴻燊無視病弱黎婉華的反對，以大清律例迎娶藍瓊纓為二太。

藍瓊纓先後為何鴻燊添了四女一子，並成為延續其賭業王國的中堅力量。據知藍瓊纓精於廚藝，每逢重要節日，都會親自下廚，烹調幾道何鴻燊喜愛的小菜。婚後，藍瓊纓肩負起與丈夫交際應酬的責任，經常陪同何鴻燊出席社交場合，由於兩夫婦熱愛跳舞，被社交界稱為「舞王」及「舞后」，堪稱最佳拍檔。

賭王一向將管教子女的重任交給太太，二太藍瓊纓就出名管教嚴，子女形容童年時像軍訓。二太的子女在嚴管下均循規蹈矩，但是孻女超儀卻是一個例外，自小性格反叛，超儀其後解釋，因為自小希望得到父母的關注，故意製造事端，直至她加入娛樂圈初期，仍以反叛形象見稱，曾經向記者潑咖啡，或做粗口手勢等，令賭王大為頭痛。