賭王最愛元配婉華　「My Deepest Love」贈亡妻

賭王享盡齊人福，而四名太太中最令他傾心的，相信應是出身名門望族，並協助他「打天下」的亡妻黎婉華，在元配的葬禮上，賭王的花牌也寫上「With My Deepest Love」致意，包含兩口子廝守一生的情緣。

出身於葡萄牙顯赫家族Leitao的黎婉華，父親是當年澳門的著名律師，亦是當地唯一的公證人，在澳門擁有大量物業，在廿三名兄弟姊妹中排行十五。當年只有廿歲、自稱帶着十元到澳門「闖世界」的何鴻燊，由香港到澳門的「聯昌」公司打工，因工作關係認識了婉華的大姐夫，何首次見到皮膚白皙、美人胚子的婉華，驚為天人，隨即展開猛烈追求，為一段長達六十二年的婚姻揭開序幕。

縱使賭王有多段情緣，但他最寵愛的依然是元配婉華，加上八一年兒子何猷光及媳婦Susan車禍逝世後，對兩人造成沉重打擊，賭王對元配更是尊重。

○一年，賭王八十大壽，前往婉華在澳門的家一同午膳，賭王更送上兩打玫瑰花及獻上一吻；同年婉華在葡京設壽宴時，賭王更向她高唱《Are you Lonesome Tonight》。

長年臥床的婉華，最終於○四年二月廿一日因病離世，終年八十歲，結束與賭王長達六十二年的婚姻。送別亡妻當日，賭王梳了一頭亮髮，在澳門聖味基墳場打點一切，並向亡妻送上寫有「With My Deepest Love」字句的花牌，以證元配在賭王心中的位置。