賭王盡享齊人之福　生日做節各房鬥「放閃」

風流倜儻的何鴻燊在情場上盡享齊人之福，一生周旋於四名太太之間，艷福無邊。雖然四位太太同為「舞林高手」，但四人均各具特點——婉華漂亮、瓊纓舞精、婉珍賢淑、安琪精明，令賭王為之神醉。賭王雖然只有四位太太，但爭寵的戲碼絕不比中國古時王宮妃嬪遜色，即使何鴻燊常對外人說「每一位太太都寵愛」，卻未能安撫四位太太，爭寵行動一直沒完沒了，令這位一代賭王疲於奔命。即使賭王近年深居簡出，每逢生日或過節，太太和子女們都不忘在網上發放與賭王一同慶祝的合照或片段，爭相「放閃」。

被譽為「舞林高手」的賭王何鴻燊，要成為他身邊的女人，懂「舞功」是必然的事，其中二太藍瓊纓及四太梁安琪便因舞技超卓，令賭王一跳傾心，而已故元配黎婉華及三太陳婉珍則分別擅長跳Cha Cha及拉丁舞。

何鴻燊的元配黎婉華有「澳門第一美人」的稱號。何鴻燊初遇黎婉華即驚為天人，以剛學曉的葡語展開猛烈追求，四二年二人共諧連理，並誕下一子三女。夫婦二人本來極為恩愛，但黎於五七年患上結腸炎，體重驟降至七十磅，到倫敦醫治後情況仍未見起色。

遺傳了祖先風流基因的何鴻燊坦言：「我不能一輩子當和尚，況且我有不少應酬，需要一位女性陪伴左右。」於是他根據大清律例迎娶了二太藍瓊纓。由於黎婉華是虔誠天主教徒，何鴻燊一夫兩妻的做法違反天主教教義，對於二太「入宮」極為反對，但無奈自己健康欠佳，惟有被迫接受現實，但兩房人一直避免接觸。

七三年，黎婉華在葡萄牙遇上車禍，腦部受創，導致大部分記憶喪失及行動不便，造就了何鴻燊專寵藍瓊纓。不過，何鴻燊仍不時到大宅探望黎婉華。

直至八一年，其長子猷光及媳婦在葡萄牙因交通意外身故，黎婉華提議賭王納妾，人選正是自己的看護陳婉珍。黎婉華此舉是因為賭王只剩下藍瓊纓所生的兒子猷龍一名男丁，過於單薄，須繼續繁衍後代。

不過，陳婉珍生性低調，甚少出席公開場合，當她誕下女兒後更減少與黎婉華的交往。而藍瓊纓為了照顧移居加拿大的老父，於八五年移民加國，賭王三頭住家尚算和平，直至四太梁安琪的出現，各方平衡才被打破。

當年梁安琪從內地移居澳門後，任跳舞導師，經由何鴻燊三哥何鴻展及其妻丁毓珠介紹下認識賭王，更一舞傾情，八九年正式同居，並火速誕下兩子兩女。她又與何家人上下打好關係，以鞏固地位。四太曾為三太穿針引線買豪宅，二人交情不錯，四太跟元配一房人亦私交甚篤，她與黎婉華三女超賢非常熟稔。