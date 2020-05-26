2011年何家分產風波反高潮　一日平息

三房陳婉珍（右）在女兒何超雲（左）陪同下，向記者宣讀有何鴻燊中文簽名的聲明。

儘管何鴻燊一八年六月才正式退出澳門賭業舞台，但其實早於二○一一年一月二十六日何氏家族分家產後，隨後賭王生活轉趨低調，只有間中現身於家族成員聚會。不過，回顧當日何家分產卻引發一場豪門奪產疑雲，風波擾攘一日即戲劇性地平息。

事緣何家分產方案曝光後，何鴻燊透過私人律師於當日向外發布消息，指分產安排有違他將家產平均分予四房人的意願，律師更一度引述賭王言論，直指有家族中人「搶劫」其家產，賭王並已向二房及三房發出律師信，要求四十八小時內解決問題，否則不排除訴諸法庭。

正當全城注視這場風波會否進一步擴大之際，賭王親自前往二太藍瓊纓及三太陳婉珍大宅召開家庭會議，至深夜峰迴路轉，三太向傳媒派發及宣讀以賭王名義發出的聲明，確認日前所作的公司股權分配已成不變事實，表明有關安排是他細心考慮下作出的決定，絕無受人強迫或指示，希望家人一團和氣。

隨後何氏家族投資澳門旅遊娛樂（澳娛）的旗艦企業Lanceford Co. Ltd.，亦出現最新人事變動。

根據公司註冊處紀錄，何鴻燊辭任Lanceford董事，結束他在Lanceford一直擔當的領頭角色，正式退下火線，取而代之的是由二房藍瓊纓、三房陳婉珍及四房梁安琪「共治」的局面。