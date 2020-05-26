「我唔輸得嘅」　賭王進軍地產銀行客運

自稱「我唔輸得嘅！」的何鴻燊自上世紀六十年代取得博彩專營權後，在八十年代推出改革，令賭業王國迅速膨脹。

七五年，葉漢退出澳娛董事局後，何鴻燊大權在握致力推行改革，開拓「豪客」市場，當中最令何引以為傲的是澳娛在八十年代初推出的「賭團業務」，將旅遊及賭博結合，賭團的承辦人可從各地組團到澳門，賭場則提供免費入住高級酒店、享有來回機票和船票等作招徠，吸引台灣、日本、泰國等大豪客。

澳娛高層更在八五年將賭場的各大賭廳外判，「賭團」及「賭廳」承辦人只須墊支數十萬元至過億元的巨額押金，賭場除提供地方及荷官外，便坐享漁人之利，令澳娛生意額暴增。另外亦造就出一批疊馬仔為賭廳拉客，疊碼仔代客每換十萬元「泥碼」（即不能兌換現金的籌碼），可得六百至千多元的「碼佣」及免費船票，多換多得，令賭廳變相多了一班「推銷員」。

澳娛的博彩稅由六二年的三百萬元激增至九十年代的五十億元，澳門因此成為世界級賭城。

賭業王國不斷壯大，何進一步進軍澳門的基建、地產、銀行、港澳客運和電子等行業。○二年澳門賭權開放，何成立澳門博彩股份有限公司投得賭牌後，隨即計劃投資四十七點五億元推出多個賭場項目，嘗試以多取勝，且致力打造集娛樂、旅遊及賭博於一身的綜合賭場，力保「豪客」市場及吸納散客。