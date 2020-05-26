四大天王結盟　創辦澳娛

人稱「賭聖」的葉漢一生與賭博結下不解之緣。

何鴻燊的拍檔霍英東、葉德利及葉漢的一生同樣傳奇。出生於水上人家的霍英東，七歲喪父，白手興家，在六十年代初已成為香港的地產大王，並與何鴻燊熟稔。

據《霍英東傳》記述，霍一直無心涉足澳門賭業，六一年他到澳門參加慈善足球賽，當時離下標競投賭牌只有兩、三日時間，何鴻燊突然出現向他借四十萬元以籌足一百萬港元的押金競投賭牌。

霍當時曾開出條件，要求何必須以底價三百萬元落標，並要向傅老榕交代清楚。但何卻出價三百一十六萬七千元，以不足二萬元之差，擊敗對手，霍英東在無心插柳下成為「新集團」的大股東。

而葉德利是何胞妹十一姑娘何婉婉的丈夫，年輕時是香港有名富豪，更是語言天才，精通多國語言，交遊廣闊，生性風流。當年競投賭牌時，葉秘密與妻子繞道西班牙及巴黎，親赴葡萄牙了解投標詳情，獲悉競投賭牌者須為葡萄牙公民或在澳門有生意，於是拉攏何鴻燊加盟。但澳娛成立後，葉甚少參與業務，更將自己一成股份以六億元賣予何。

至於被稱為「賭聖」的葉漢，廿餘歲到澳門發展，在賭場從「荷官」做起，後在傅老榕的賭場擔任骰寶主任，傳聞他一隻「兜風耳」能聽骰，當時有賭場高手在賭場骰寶枱贏了過百萬元，最後被葉漢擊退。葉野心勃勃，一直想爭賭牌專利，先後兩次競投賭牌，均因助力和關係不足，敗北而回，埋下「四大天王」在六一年結盟的伏線。