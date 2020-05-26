何鴻燊為生意施美男計　令少女變修女

何鴻燊一生艷福無邊，原來他曾因為生意傷害了一名少女的心，毀了她的幸福。他每次提起這個故事，總會無奈地長嘆：「我這一輩子，就是累了這個女人！」四十年代末期，何鴻燊和何善衡合辦「大美洋行」，經營紡織品生意，由於紡織品有限額，需要出口地的大使及領事館簽發貨單。一次，何鴻燊與一名叫劉財的經紀人到東京見大使，但大使只肯批出申請原額的百分之五。

何鴻燊與劉財商討對策，劉建議他向大使的女秘書入手，以「美男計」令女秘書協助他們。該名女秘書見到高大英俊的何鴻燊，即心生好感，不時向他大送秋波。何鴻燊隨即與女秘書約會，並發現女秘書是某國家的駐日領事千金，她的父親更可以簽發限額。何在她的幫助下取得數百萬港元的限額，隨即便返回香港，並忘了這位金髮女秘書。

廿年後，有一名修女突然造訪何鴻燊的辦公室，並向他展示自己身上的發黃手錶。原來修女正是當年的那位女秘書，當日劉財假借何的名義送她一隻手錶，女秘書以為這是定情信物，在他們離開日本後仍一直等何回來。數年後，她才發現何早有妻室，傷心欲絕的她決定終身侍奉天主。直至她因公務到澳門，忍不住去見何鴻燊，何才知自己誤了一名女性的終身幸福，抱憾終生。