輪椅代步　多次入院　曾傳死訊　賭王逐步交棒

賭王何鴻燊坐擁澳門千億博彩王國，是將澳門打造成世界博彩業重鎮的關鍵人物。○九年七月底傳出他在家中跌傷頭部昏迷，需送院治理。消息傳出初期，何家只稱賭王是因直腸壁受傷舊患復發而看醫生，及至八月才由何鴻燊辦公室發出聲明，證實賭王入院接受手術，留醫近八個月才出院返家休養。

有指賭王跌倒後有兩條血管爆裂，其中一條接近主要動脈，故曾動三次腦部手術，期間更傳出他病情惡化及一直昏迷不醒，甚至有傳聞指他甦醒機會不大，即使醒來亦可能半身不遂。同年九月，賭王的病情告穩定，原在港安醫院留醫的賭王，由私人救護車送往養和醫院繼續治療。

直至同年十二月二十日，賭王病後首次露面，離開醫院七小時，旋風式到澳門出席第三屆特區政府官員的就職典禮，身形明顯清減的賭王進入會場時一度引起小騷動，儀式結束後各界人士紛紛趨前與賭王握手問好。及至一○年三月六日，賭王在家人陪同下正式出院返家休養，他全程以輪椅代步，但精神不俗，還向在場採訪的大批傳媒揮手。出院後賭王深居簡出，甚少露面。之後他更成為醫院常客，大時大節甚至生日亦要在醫院過，其中一○年及一三年的新年便是在醫院過年，多次生日亦曾被揭秘密入院。一三年十一月，再度傳出賭王死訊，直至四房長女何超盈大學畢業，久未露面的賭王現身，謠言才不攻自破。

健康欠佳，賭王減少管理集團事務，並逐步退位交棒。一七年六月，賭王辭任信德集團行政主席及執行董事，由二房何超瓊接任；一八年六月，他再卸任澳博主席，轉任榮譽主席，交棒予二房何超鳳，意味賭王全面退出其上市王國。

賭王亦鮮有公開露面，二○一四年十月，三太陳婉珍接受港府頒授的銅紫荊星章，賭王曾偕女兒超雲出席恭賀。之後數年，賭王只間中在子女的社交平台「露面」，在一八年六月，四太梁安琪接受內地節目訪問，在節目內超盈透露父親的身體狀況，又在節目內播出賭王練習行路的片段，片中的賭王精神奕奕，更問四太：「你啲仔女邊個結婚先？」當時超盈曾指父親不願意走動，便以練習自己出嫁行紅地氈為由，鼓勵他走動。

一八年十一月，賭王九十七歲生日，三太陳婉珍偕子女何猷啟、何超雲及何超蓮到養和醫院預先為賭王慶生，超蓮大爆賭王指定紅菜頭蛋糕；而四太梁安琪及子女亦曾到醫院為他慶生，猷君其後在微博上載全家福，架着黑超的賭王與四太、猷君、八姑娘何婉鴻等合照。至於賭王一九年的九十八歲生日，其二三四房子孫均到醫院為他祝壽，猷君則爆爸爸生日願望是繼續抱孫。