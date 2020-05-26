四子女亦風頭躉　藝術學業均出色

四太為賭王育有兩子兩女，左起：何猷君、何超盈、何超欣、梁安琪、賭王及何猷亨。

四太四名子女的一舉一動，同樣經常成為城中焦點。長女何超盈自小對藝術產生濃厚興趣，尤其愛畫畫，就讀香港大學時亦選修藝術，早年她更以逾千萬元投得一幅吳冠中的《長江三峽》作品收藏，希望能推動澳門的文化藝術交流。過往曾是Ball場常客的她。二○一五年創辦「超盈文化公司」，短時間內在藝術界闖出知名度，搖身轉戰商場。至於感情上，何超盈一八年九月與男友辛奇隆訂婚，去年八月剖腹誕下女兒「荷包蛋」，家庭生活美滿。

何猷亨則在英國哈羅公學就讀，一四年英國倫敦King's College工商管理學理科系畢業。有指他畢業後曾在澳博實習，之後又到過一間初創企業工作，一五年正式在澳博上班，任職高級經埋，一七年晉升為助理營運總裁，一九年更獲委任公司董事。他亦參與不少公職，一七年與四太一同參選澳門立法會議員。感情生活上，一五年底戀上無綫小花陳瀅後成為城中熱話，惟二人拍拖半年戀情告終，回復單身。

四房子女學業成績彪炳，自小被封為「數學天才」的何猷君，讀書名列前茅，更以三年時間，讀完四年麻省理工學院（MIT）課程，又以二十一歲之齡破紀錄成為該校史上最年輕考進同一學院金融碩士課程。畢業後何猷君到內地打拚，曾創立教育遊戲公司，及後加入創夢天地負責營銷工作，創夢天地不久在本港掛牌上市。一九年五月，他向內地名模奚夢瑤求婚成功，同年結婚並喜獲麟兒，升呢做爸爸。

至於曾被何鴻燊稱讚為「靚到不得了」的孻女何超欣，與哥哥一樣喜歡數學，曾在數學考試全級第一。她在一七年準備升讀大學時，本身已獲不少著名大學取錄，但她選了哥哥何猷君就讀的麻省理工學院。兩名子女都屬尖子入讀名校，令四太深感安慰。