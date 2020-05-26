三太三子女傳媒焦點　感情投資惹關注

三太為賭王誕下兩女一子，長女何超雲和一對龍鳳胎——何超蓮和何猷啟。三人每次出席公開場合，都成為傳媒焦點，就連感情生活都特別惹外界關注。

長女何超雲未夠二十歲時已長得亭亭玉立，獲賭王在傳媒面前大讚，又帶她出席不少社交活動。何超雲過去傳出多段戀情，最哄動是二○一一年情傾藝人陳山聰，惟戀情維持只約兩年，近年她變得低調，較少出席公開場合，直至一九年傳出再拍拖，男友是媽媽陳婉珍在澳門的公司高層，年紀大約五十歲且曾經離婚。有傳超雲相當重視這段感情，每逢周五及周末也到澳門見面拍拖。

至於何超蓮，早年在英國倫敦大學皇家賀洛唯學院修讀經濟學，二○一二年以一級榮譽成績畢業。樣貌標致的何超蓮，一七年成立慈善組織Smile With Us HK，每月辦兩次活動，她更親自到銅鑼灣鬧市派棒棒糖，發放善心。年紀輕輕的她近年開始活躍於商界，一七年以董事身份現身，參與家中的一個澳洲珀斯酒店重建項目，她透露重建酒店花了三年半，投資過億；近年更投資二百萬元，買下台灣知名牛肉麵店的海外代理權，引入香港開店，希望闖出一番成績。

除了事業外，愛情亦同樣得意。何超蓮於一九年被爆出與內地男演員竇驍於電梯內激吻，及後雙方在微博隔空示愛並承認戀情，不少網民紛紛送上祝福。

而何猷啟畢業於美國的大學，取得會計及財經學士學位。之後一直替家族打理香港和海外的地產生意，以及澳洲的酒店項目，亦有與朋友合資遊戲機生意。

他的感情生活一樣精彩，曾與以色列索模女友拍拖年幾後分手，一七年聖誕公布新戀情，一八年初再宣布向女友求婚成功，同年更喜得千金。一九年十月太太再誕下女兒，可謂喜事重重。