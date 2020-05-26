元配撮合姻緣　賭王三太被讚持家有道

何鴻燊四房妻子出身各有不同，出身平凡的三房陳婉珍由看護升格為賭王三太，擁有以億計身家，不但大搞生意、做東華三院總理，更甚得賭王歡心。以往作風低調的她，自黎婉華過身後，轉趨活躍，與賭王出席公開場合時衣着性感搶眼。

一九八五年，陳婉珍成為何鴻燊第三位太太，全因元配黎婉華一手撮合。雖然貴為何鴻燊三太，家中僱有大批工人，然而陳婉珍對於養育三名子女均親力親為。

何鴻燊曾公開稱讚陳婉珍持家有道，「佢真係唔話得，由朝睇仔女睇到晚。」每日早上六點起床送子女上學，她十分着緊子女學業，會親自督促子女溫習。

閒時三太又愛研究珠寶及古董，據傳其位於布力徑的大宅設有密室以收藏賭王送贈的珠寶。為了獎勵教子有方的三太，何鴻燊將越南的賭場交予三太胞姐陳婉芳處理，又於十多年前打本給三太在荷李活道開設古董店「御珍閣」，三太一直低調經營。

直至子女相繼長大後，三太才擴展自己的社交圈子。在九十年代，外界只知何鴻燊有一名三太，卻不知其名及廬山真面目，直至二○○○年三月廿六日，陳婉珍才正式曝光，以香港體育舞蹈聯盟名譽會長身份出席該會的記者會。

剛開始以三太身份出席公開場合的陳婉珍，仍然保持一貫低調作風，後來曝光率增加。三太在賭王支持下，不時出錢出力做善事，她曾贊助護苗基金，又於○六年成為東華三院總理，又與四太雙雙進入澳娛的董事局。

何鴻燊酷愛舞蹈，三太陳婉珍誕下長女超雲及一對龍鳳胎後，開始跟有「拉丁舞王」之稱的霍紹裘學舞，又成為冰島教師的學生，學習拉丁及探戈舞。連她首次公開亮相的場合，亦是與舞蹈有關。

而其長女超雲自十三歲起就與母親出席公開場合，打扮性感的超雲，未幾就成為傳媒追訪目標，屢被偷拍拍拖及學校生活。而二女超蓮和三子猷啟近年亦成傳媒焦點。