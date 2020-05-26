網民熱話：僱主分享外傭地獄級廚藝　煎魚碎　蒸壽司　「炭」燒雞

僱主上載一張外傭煎魚照後，網民亦分享不同的地獄菜式。

聘請好外傭難，聘請具廚藝天分的外傭更是難上加難。近日有僱主在網上發文，分享家中外傭的地獄級廚藝，從其貼圖所見，其外傭煎魚煎至焦黑外，更「甩頭甩骨」，令人難有食欲。事後引起網民熱烈討論，紛紛上載自己外傭的恐怖菜式。

僱主Sing Sing Torrey日前在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」貼文訴苦，「做咗三個月都仲係地獄廚神～簡單炒個菜，啲鹽都可以未溶」。從其貼圖所見，碟上放了幾條煎至焦黑的魚，大部分魚頭及魚身分離，甩頭甩骨，賣相非常驚嚇。

雖然這個地獄菜式令網民失笑，「咩嚟？求其炒埋一碟就係餸」，不過卻有不少網民感同身受，紛紛分享其外傭作品，當中既有將壽司清蒸，又有人將雞焗至炭黑色，甚至將水餃煮至「爛蓉蓉」，非常嚇人。不過亦有網民將不錯的菜式照上載，「我都好感恩，姐姐初嚟都係煮得唔係咁好，但依家佢已經煮得啱我哋口味」，又鼓勵事主買食譜，讓外傭學習，藉此提升廚藝。

網民有話說：

Teresa Mo：已好好的，起碼啲魚熟

Edith Lau：無心學，廚神教都係破唔到地獄㗎

Peony Lee：我覺得佢唔係唔識煮，係唔想煮你哋啲餸

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