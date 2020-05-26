葉建源憂取消歷史試題掀思想禁區　影響未來出卷難度

文憑試歷史科涉及中日關係的題目引起爭議，考試及評核局最終決定取消有關試題，並於初步檢閱後發現約38%考生回答「利多於弊」。教育界議員葉建源今早(26日)出席電台節目表示，公開試試題的目標是區分考生能力，認為焦點應放在試題上，不要將試題當作考生的政治表態，又指涉事試題提供了早期的資料，相信試題是要求學生要回答日本侵華的歷史，才能取得高分，若學生只懂得抄資料，代表學生不懂得回答。

他表示，考評局今次是在大壓力下取消試題，而並非以考評原則作准，擔心日後會有「思想禁區」，出卷人員不敢再出高難度題目、或者某些問題能否討論等，亦會影響教師未來如何教導。

同場的教聯會主席黃錦良表示，考評局資料指38%考生回答「利多於弊」，而約17%考生只提及利處，反映題目出現誤導，是有違專業，未能符合課程目標就是不合格試題，當中涉及考生對道德價值判斷，認為就不爭的事實去作批判是不適合，不能用此區分學生能力。他又指，試題亦有損考生利益，考生只能運用兩則資料作為論據，明顯是空泛無力，學生回答時必然會低分。