港版國安法：林鄭批外國政客言論不實　股市回升反映過慮

打擊港獨分子、防止政棍勾結外國勢力的「港版國安法」，將於本周四(28日)在全國人大會議中表決。行政長官林鄭月娥今早(26日)出席行政會議前表示，中央立法的決心堅定、勢在必行，港府亦會全力支持和配合。

林鄭重申，立法是打擊極少數違法犯罪份子，保障奉公守法和愛好和平的市民，有助鞏固香港作為國際金融中心的地位，提到雖然股市在人大宣布立法後跌逾千點，但昨日(25日)已回復平穩，今日更有所上升，認為部分人擔心立法會影響香港商業經濟地位是過慮。

她指出，人大授權常委會訂立港版國安法的憲制法律基礎是堅實穩固、不容置疑，批評有外國政客發表不實言論，強調立法工作沒有違反《基本法》，反而是完善《基本法》實施相關制度和機制，嚴格按照憲法和《基本法》辦事，確保一國兩制貫徹落實，維持香港長期繁榮穩定。

對於有人指今次立法繞過立法會，削弱一國兩制的高度自治，林鄭認為有關說法是罔顧港府和中央的憲制關係，也罔顧國家安全是中央事權。她又指，外國不論採用甚麼制度，同樣不會容許維護國家安全上有缺口或空白，批評外國政客持雙重標準，而外國政府亦無權干預。