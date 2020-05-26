「細龍太」陳偉琪酒駕　判停牌1年兼罰5000元

無綫劇集《愛．回家之開心速遞》中飾演「細龍太」的藝人陳偉琪(Vicky)，去年在跑馬地駕車時撞到一輛的士，及後被揭發「吹波波」測試超標，陳今(26日)在東區法院承認酒後駕駛罪，被判罰款5000港元，停牌1年，另需自費修讀駕駛改進課程。

被告陳偉琪被控於去年10月25日，在跑馬地成和道與毓秀街交界在道路上駕駛一輛私家車，而其呼氣酒精比例為100毫升中有56微克，超過22微克酒精的訂明限制。

案情指，當日晚上11時許，陳駕駛私家車沿毓秀街東行，駛至成和道交界時，與一輛正沿成和道北行之的士發生碰撞，意外中沒有人受傷。陳其後被帶返警署進行酒精呼氣測試，其呼氣酒精比例為100毫升中有56微克，超過22微克酒精的訂明限制。

辯方求情稱，被告事後已賠償給的士司機，又呈上數封由親友撰寫的求情信，形容被告已深感後悔，承諾不會再犯，冀法庭輕判。

陳偉琪接受東網訪問，她說：「尊重法庭裁判。好多謝支持我的朋友、家人、《愛．回家》上下，傳媒朋友。我知錯了，以後也不會犯。」

她又表示指已反省過來，透露本月21日生日，但因本案而感到「囉囉孿」，如今案件終於告一段落，形容是遲來的禮物，以後她會專注工作，飲了酒不會再駕駛。