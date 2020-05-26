182名示威者去年被羈留新屋嶺　警稱未來再添CCTV

條例風波持續近一年，警方曾多次使用位於文錦渡的新屋嶺拘留中心，羈留大批反修例被捕者，遭質疑安排不當，早前監警會報告亦曾列出新屋嶺設施不足、人手不足及位置偏遠等問題。事隔近半年，今日(26日)立法會保安事務委員會委員及傳媒獲安排到該處參觀。香港邊界警區刑事總督察徐嘉頴指出，警方接受監警會報告的建議，已在新屋嶺加裝8個閉路電視、1個坐枱電話，亦會與專責委員會商討如何繼續改善中心內的設備，預計稍後羈留室內都會加裝閉路電視，而新屋嶺拘留中心亦沒有計劃再接收被拘捕的示威者。

邊界警區指揮官馮少蘭表示，在去年的8月至9月期間，新屋嶺曾4次被徵用作臨時羈留中心，當時考慮到的原因有三，首先當時示威的規模甚大，被捕的人士數量極大；其他警區工作量甚高，需要處理被捕人士、正在進行的示威活動；不少警署受到很大程度的破壞。為免羈留程序被延誤，始決定使用有關地點，新屋嶺拘留中心曾接收182名被捕人士，並動用過100至200警員負責處理羈留程序、對外和對內溝通、及外圍的保安。

馮指，就新屋嶺事件警方接到2宗投訴，其中有1宗需匯報投訴，是有律師表示未能及時看到被捕人，現時正在調查階段；而另一宗為第三方就網上資料作出投訴，警方已完成調查，認為沒有證據支持。

就報告批評新屋嶺沒一般警署的中央電腦系統，紀錄系統不足，當日拘留紀錄全用手寫，醫療要求、法律會面紀錄不齊全，例如有30人送院，當中6人沒紀錄；有人在晚上要求看醫生、卻到凌晨6時才獲安排等。馮少蘭表示，由於當時新屋嶺的電腦系統難以處理大量的被捕人士，因此選擇使用手寫的「流水簿」形式處理。在8月11日，有逾30位被捕人士要求見醫生，警方有按照他們的傷勢作分流，亦需要時間進行羈留程序及搜身、取證物等，已盡力滿足被捕人的需要。