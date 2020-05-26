海關首破利用飛機引擎販毒　檢近2.5億元可卡因

海關偵破一宗利用飛機引擎販運毒品案。海關上周三(20日)於葵涌海關大樓驗貨場檢驗一個由厄瓜多爾抵港的20呎貨櫃中，在一個飛機引擎的燃燒室暗格內，檢獲約217公斤懷疑可卡因，估計市值約2.46億港元，為自2012年以來破獲最大宗的海路販運可卡因案件，亦是海關首次發現，販毒集團利用飛機引擎販運毒品的案件，暫未有人被捕。

海關指，暫時未見與跨國犯罪組織或本地黑社會集團有關係，但暫認為與外國國籍人士有關，案件調查中，會與外地執法機構交換情報。

海關港口及海域科總指揮官李德信表示，在清關過程中發現有關貨品，由於由厄瓜多爾進口的飛機引擎較罕見，而南美為主要的毒品來源，故經風險評估下查看其申報文件，發現與正常報關程序有出入，扣留作進一步檢查。海關於本月19日用X光技術檢查，發現裏面藏有機械，雖報稱是波音737飛機引擎，惟引擎上刻有波音707字樣，由於波音707引擎是60年代產物，相當舊式且已停產，相當可疑，故決定開櫃檢查，由於引擎複雜及堅固需專業知識技術及工具，於是聯絡政府飛行服務隊。

李指飛行服務隊發現引擎的燃燒室與正常不同，故在對方協助下用專業及重型工具鑽探，而海關人員則用內窺鏡探，並在一個暗格內發現有物品，快速測試下為懷疑可卡因。他稱事件中，有人利用複雜的機器改裝成暗格，增加檢查難度，其利用8個半圓形的金屬容器收藏，十分堅固，又用汽車隔音物料包藏，以圖逃過海關檢查。

政府飛行服務隊品質保證經理何偉明則表示，人員發現有關引擎只用布條綁住無容器包裝，十分不尋常，用海路寄飛機引擎亦十分罕見，文件紀錄有缺失，檢查下發現燃燒室有異樣，用內窺鏡探測下發現中間有隔層，經鑽探後發現有2層暗格，不少應有部件亦不見，懷疑用作其他用途。何指把引擎運往飛行服務隊工作室打開引擎，終發現有不同容器裝不同數量毒品。

海關毒品調查課監督朱賢綿表示，人員調查付貨公司資料及背景後，其中一間為厄瓜多爾的公司，另一間為香港的貿易公司。調查後發現香港公司報稱地址實際上是提供秘書服務的公司，於去年4月成立，成立過程亦不尋常，為用手機即時通訊成立。他指對方有信心事件不會被海關查驗，更曾向香港公司表示查驗後會重新寄回厄瓜多爾，故引起海關懷疑，又稱海關自提出要檢查貨櫃後，該公司的負責人就失去聯絡。朱稱除公司登記人外，相信至少有1名本地人士涉案。